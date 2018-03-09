|Африканскому спортсмену во время тренировки пытались отпилить ноги
|09.03.2018 00:01
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Мотив нападения до сих пор неизвестенНа южноафриканского триатлониста Мхленги Гвала во время тренировки напали трое мужчин и пытались отрезать ему ноги бензопилой.
Фото: explica.co
Об этом сообщает BBC.
Партнер по тренировкам спортсмена рассказал, что 26-летний Гвала находится в больнице, его травмы не угрожают жизни.
В полиции сообщают, что расследуется покушение на убийство.
Гвала тренировался накануне соревнований по триатлону в Дурбане, когда его схватили неизвестные и затащили в кусты. Там они взяли бензопилу, которой пытались отрезать спортсмену обе ноги. Нападавшим удалось порезать ноги спортсмена, прежде чем он смог убежать: триатлонист выбежал на дорогу, где его подобрали и отвезли в больницу прохожие.
Спортсмен сначала подумал, что его хотят ограбить и отдал злоумышленникам телефон. Но они не взяли его вещи и деньги. Мотив нападения до сих пор неизвестен.
Гвала должен был участвовать в национальном чемпионате Южной Африки по триатлону.
После того, как стало известно о нападении на Гвалу, неравнодушные организовали сбор средств на лечение спортсмена. По состоянию на 8 марта волонтеры собрали более $33 тыс. для триатлониста.
Как сообщает ESPN, заместитель министра спорта ЮАР Герт Оошхуизен назвал набег на "звездного спортсмена" совершенно неприемлемым.
Гвала стал стал известным спортсменом несколько лет назад, пройдя курс реабилитации от алкогольной и наркозависимости. Он представлял ЮАР на международных соревнованиях в Чикаго в 2015 году и участвовал в соревнованиях по триатлону в Нидерландах в 2017 году.