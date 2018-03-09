Мотив нападения до сих пор неизвестен

Об этом сообщает BBC.

Партнер по тренировкам спортсмена рассказал, что 26-летний Гвала находится в больнице, его травмы не угрожают жизни.

В полиции сообщают, что расследуется покушение на убийство.

Гвала тренировался накануне соревнований по триатлону в Дурбане, когда его схватили неизвестные и затащили в кусты. Там они взяли бензопилу, которой пытались отрезать спортсмену обе ноги. Нападавшим удалось порезать ноги спортсмена, прежде чем он смог убежать: триатлонист выбежал на дорогу, где его подобрали и отвезли в больницу прохожие.

Спортсмен сначала подумал, что его хотят ограбить и отдал злоумышленникам телефон. Но они не взяли его вещи и деньги. Мотив нападения до сих пор неизвестен.

Гвала должен был участвовать в национальном чемпионате Южной Африки по триатлону.

После того, как стало известно о нападении на Гвалу, неравнодушные организовали сбор средств на лечение спортсмена. По состоянию на 8 марта волонтеры собрали более $33 тыс. для триатлониста.

Как сообщает ESPN, заместитель министра спорта ЮАР Герт Оошхуизен назвал набег на "звездного спортсмена" совершенно неприемлемым.