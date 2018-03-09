|Задержание Рубана. Волонтер сообщил, что переселенцы из ОРДЛО вывозили оружие в мебели
|09.03.2018 00:05
|
https://www.facebook.com/egor.karpenko.7/posts/1708703005889869
По словам волонтера, фотографии он получил от военнослужащих, задержавших перевозчиков. На стол выложены взрыватели к минам, миномет, несколько мин и автоматов.Расположение стола с оружием на снимках совпадает с местом задержания руководителя "Офицерского корпуса", переговорщика Владимира Рубана. По данным СМИ, случай произошел в контрольном пункте пропуска "Майорск" близко от Зайцево Донецкой области.Участники переписки в Twitter волонтера Олега Челахова подтверждают, что Рубан сопровождал эту партию оружия.Официальные источники пока не комментировали задержание Рубана и партии оружия.
Поделитесь статьей с друзьями