На фотографиях, опубликованных волонтером Егором Карпенко, снят тот же запас, что и на видео задержания переговорщика Владимира Рубана. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 23.31 | комментариев: Мины, автоматы и другое оружие обнаружены в мебели, которую вывозили с оккупированной территории, пишет волонтер Фото: Егор Карпенко / Facebook "Сегодня "вынужденно перемещенные лица" вывозили c временно оккупированной территории свою мебель. Вот что нашли в шкафах и тумбочках в одном из пропускных пунктов", – написал он. https://www.facebook.com/egor.karpenko.7/posts/1708703005889869 По словам волонтера, фотографии он получил от военнослужащих, задержавших перевозчиков. На стол выложены взрыватели к минам, миномет, несколько мин и автоматов.Расположение стола с оружием на снимках совпадает с местом задержания руководителя "Офицерского корпуса", переговорщика Владимира Рубана. По данным СМИ, случай произошел в контрольном пункте пропуска "Майорск" близко от Зайцево Донецкой области.Участники переписки в Twitter волонтера Олега Челахова подтверждают, что Рубан сопровождал эту партию оружия.Официальные источники пока не комментировали задержание Рубана и партии оружия. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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