Экс-главу предвыборного штаба президента Дональда Трампа Пола Манафорта могут приговорить к 305 годам лишения свободы, если будет доказана его вина в банковском мошенничестве и подаче заведомо ложных деклараций. Вчера 23.55 | комментариев: Манафорт (по центру) заявляет о своей невиновности Фото: EPA Федеральный суд Александрии в штате Вирджиния рассмотрит 18 пунктов обвинения, которые выдвинул офис спецпрокурора Роберта Мюллера. В общей сложности политтехнологу грозит до 305 лет лишения свободы.В частности, Манафорту вменяют банковское обман и подачу заведомо ложных налоговых деклараций. На заседании в четверг он в очередной раз заявил о своей невиновности.Рассмотрение обвинений по поводу лоббистской деятельности политконсультанта начнется 17 сентября в федеральном суде Вашингтона. 30 октября 2017 года Манафорта и его бывшего помощника Рика Гейтса обвинили в сговоре против Соединенных Штатов. Изначально им выдвинули обвинения по 12 пунктам, но 23 февраля 2018 года перечень расширили до 32 пунктов. По версии следствия, политтехнологи получили "десятки миллионов долларов" во время работы в Украине. С 2006-го по 2015 год они провели через офшоры более $75 млн. Манафорт якобы присвоил более $30 млн и скрыл это от властей США. Гейтс, по версии следствия, отмыл более $3 млн.Оба находились под домашним арестом, но в декабре 2017-го суд разрешил Манафорту переехать во Флориду и обязал его носить электронный браслет, а Гейтсу меру пресечения отменили в январе 2018-го.23 февраля Гейтс признал себя виновным в заговоре против США и даче ложных показаний. Сразу после этого Манафорту выдвинули обвинение в подкупе европейских политиков для лоббирования интересов властей Украины.В 2000-х годах Манафорт консультировал украинскую Партию регионов, премьер-министра, а впоследствии президента Виктора Януковича, сотрудничал с холдингом миллиардера Рината Ахметова СКМ. По данным Bloomberg, он сообщил в министерство юстиции США, что получил от Партии регионов $17,1 млн. Имя Манафорта фигурирует в "черной бухгалтерии" Партии регионов.По данным Associated Press, с 2006-го по 2009 год Манафорт тайно работал на миллиардера Олега Дерипаску в интересах президента РФ Владимира Путина. Политтехнолог якобы разработал стра Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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