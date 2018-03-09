По информации газеты "Факты", сотрудники СБУ обыскали дом жены руководителя "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, задержанного на линии разграничения. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 23.49 | комментариев: Официальные источники не комментируют задержание Рубана Фото: radiosvoboda.org Как рассказал собеседник издания, в доме жены Рубана "побывали сотрудники СБУ, искали какие-то рукописи и средства связи".Источник выразил сомнение в законности обыска и заявил, что он может быть провокацией, направленной на дискредитацию Рубана.8 марта из публикаций в СМИ и соцсетях стало известно о задержании главы "Офицерского корпуса" в контрольном пункте "Майорск" в Донецкой области. Предположительно, Рубан имел отношение к нелегальной перевозке крупной партии оружия на подконтрольную Киеву территорию.Официальные источники пока не комментировали задержание Рубана и партии оружия. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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