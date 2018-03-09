"Динамо" сыграло вничью 2:2 с "Лацио" в 1/8 финала Лиги Европы

Киевское "Динамо" сумело сыграть вничью с римским "Лацио" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.

После безголевого первого тайма в начале второй половины встречи счет в матче открыл полузащитник украинской команды Виктор Цыганков. Но очень быстро на этот год ответил лучший бомбардир "Лацио" Чиро Иммобиле.

На 62-й минуте бразилец Фелипе Андерсон вывел римскую команду вперед, но на 79-й минуте бразилец Жуниор Мораес красивым дальним ударом принес "Динамо" ничью.

Ответный матч состоится 15 марта в Киеве.