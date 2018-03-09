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Порошенко заявил, что Россия будет "полностью уничтожена", если не выполнит решения международных судов
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09.03.2018 00:29
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Примерами нарушений Россией международного права президент Украины
Петр Порошенко назвал аннексию Крыма и агрессию на Донбассе, где
был сбит пассажирский самолет "Малайзийских авиалиний" рейса МН17.
Порошенко прогнозирует крах России Фото: president.gov.ua У
украинского президента спросили, что будет, если российская
компания "Газпром" не станет выполнять решение Стокгольмского
арбитража, который выиграл НАК "Нафтогаз України".Порошенко
ответил, что в таком случае Россия не сможет быть надежным
поставщиком энергоресурсов.Он также перечислил случаи, когда РФ
нарушает международное право: аннексия Крыма и агрессия на
Донбассе, где был сбит самолет "Малайзийских авиалиний".По мнению
Порошенко, если Россия не соблюдает закон и не соблюдает решения
суда, то она в результате "будет полностью уничтожена".28 февраля
Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск "Нафтогазу України" к
"Газпрому" о недостаточных объемах транзита. НАК добилась
компенсации в сумме $4,63 млрд. По результатам двух
арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" должен выплатить
$2,56 млрд в пользу "Нафтогазу".1 марта стало известно, что
"Газпром" получил деньги от "Нафтогазу України" в счет оплаты
мартовских поставок газа, но вернул их НАК. В российской компании
также заявили, что не будут поставлять газ в Украину.В "Нафтогазі"
расценили это как нарушение декабрьского решения Стокгольмского
арбитража по контракту на поставку газа и заявили,
что намерены требовать от "Газпрома" компенсации убытков.2
марта глава правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что
компания вынуждена начать процедуру расторжения контрактов с
НАК "Нафтогаз України" через Стокгольмский арбитраж. Он
обвинил суд в "двойных стандартах"."Нафтогаз" с целью экономии газа
инициировал акцию #Прикрути, к которой присоединился
президент Украины Петр Порошенко. 3 марта он заявил,
что дефицит газоснабжения в Украине ликвидирован.Заместитель
председателя правления "Газпрома" Александр Медведев сообщил, что
решение арбитража по контракту на поставку газа компания уже
обжаловала, а по разбирательству о транзите апелляция будет
подана до конца марта.
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