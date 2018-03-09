Примерами нарушений Россией международного права президент Украины Петр Порошенко назвал аннексию Крыма и агрессию на Донбассе, где был сбит пассажирский самолет "Малайзийских авиалиний" рейса МН17. Порошенко прогнозирует крах России Фото: president.gov.ua У украинского президента спросили, что будет, если российская компания "Газпром" не станет выполнять решение Стокгольмского арбитража, который выиграл НАК "Нафтогаз України".Порошенко ответил, что в таком случае Россия не сможет быть надежным поставщиком энергоресурсов.Он также перечислил случаи, когда РФ нарушает международное право: аннексия Крыма и агрессия на Донбассе, где был сбит самолет "Малайзийских авиалиний".По мнению Порошенко, если Россия не соблюдает закон и не соблюдает решения суда, то она в результате "будет полностью уничтожена".28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск "Нафтогазу України" к "Газпрому" о недостаточных объемах транзита. НАК добилась компенсации в сумме $4,63 млрд. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" должен выплатить $2,56 млрд в пользу "Нафтогазу".1 марта стало известно, что "Газпром" получил деньги от "Нафтогазу України" в счет оплаты мартовских поставок газа, но вернул их НАК. В российской компании также заявили, что не будут поставлять газ в Украину.В "Нафтогазі" расценили это как нарушение декабрьского решения Стокгольмского арбитража по контракту на поставку газа и заявили, что намерены требовать от "Газпрома" компенсации убытков.2 марта глава правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания вынуждена начать процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз України" через Стокгольмский арбитраж. Он обвинил суд в "двойных стандартах"."Нафтогаз" с целью экономии газа инициировал акцию #Прикрути, к которой присоединился президент Украины Петр Порошенко. 3 марта он заявил, что дефицит газоснабжения в Украине ликвидирован.Заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев сообщил, что решение арбитража по контракту на поставку газа компания уже обжаловала, а по разбирательству о транзите апелляция будет подана до конца марта. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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