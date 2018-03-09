Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что удивлен желанию министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова встретиться с ним в Эфиопии. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Лавров сообщил, что в ходе телефонного разговора стороны договаривались о встрече в случае, если окажутся в Эфиопии в одно и то же время Фото: ЕРА В комментарии журналистам Тиллерсон заявил, что несколько дней назад он не знал о намерении Лаврова приехать в Аддис-Абебу.Госсекретарь отметил, что его расписание уже заполнено, однако добавил, что может встретиться с Лавровым в другое время: "Мы с ним часто видимся". В свою очередь Лавров сообщил, что в ходе телефонного разговора стороны договаривались о встрече в случае, если окажутся где-то в одно и то же время. Таким местом могла бы стать Эфиопия, отметил он. Об этом сообщает ТАСС.6 марта в российском посольстве РФ в Вашингтоне заявили, что 2 марта Россия передала США предложение об организации встречи Лаврова и Тиллерсона в Эфиопии. Официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт заявила, что американская сторона не получала этого предложения.С 5 марта и Лавров, и Тиллерсон находятся в Африке.8 марта глава российского МИД заявил, что не получил ответ на предложение провести встречу с Тиллерсоном. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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