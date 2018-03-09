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Тиллерсон заявил, что не может встретиться с Лавровым из-за занятости
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09.03.2018 00:37
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Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что удивлен
желанию министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова встретиться с
ним в Эфиопии. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Лавров сообщил, что в ходе телефонного разговора стороны
договаривались о встрече в случае, если окажутся в Эфиопии в одно и
то же время Фото: ЕРА В комментарии журналистам Тиллерсон заявил,
что несколько дней назад он не знал о намерении Лаврова приехать в
Аддис-Абебу.Госсекретарь отметил, что его расписание уже заполнено,
однако добавил, что может встретиться с Лавровым в другое время:
"Мы с ним часто видимся". В свою очередь Лавров сообщил, что в
ходе телефонного разговора стороны договаривались о встрече в
случае, если окажутся где-то в одно и то же время. Таким местом
могла бы стать Эфиопия, отметил он. Об этом сообщает ТАСС.6 марта в
российском посольстве РФ в Вашингтоне заявили, что 2 марта
Россия передала США предложение об организации встречи
Лаврова и Тиллерсона в Эфиопии. Официальный представитель Госдепа
Хизер Нойерт заявила, что американская сторона не получала этого
предложения.С 5 марта и Лавров, и Тиллерсон находятся в Африке.8
марта глава российского МИД заявил, что не получил ответ на
предложение провести встречу с Тиллерсоном.
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