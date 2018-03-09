Нужно отменить выходной на 8 марта.

Об этом сказала нардеп из "Блока Петра Порошенко" Оксана Юринец в эфире телеканала "Прямий", передает со ссылкой на .

"В моей семье это не было праздником. Бабушка называла это "восьмое марта", не воспринимала и считала навязанным советским праздником. В школе нам дарили какие-то подарки ребята. Сегодня я не праздную это праздник.

Те люди, которые хотят и помнят, пусть празднуют, но это точно не должен быть государственным выходным. Поддерживаю мнение Виктора Пинзеника (экс-министр финансов, нардеп. - Gazeta.ua), что как минимум половину праздников необходимо отменить, так как они мешают развитию экономики.

Женщины, которые хотят весной получать больше цветов, для них будет гораздо более приемлемым получать их на работе", - сказала она.

"Нет ничего плохого, чтобы это (8 марта. - Gazeta.ua) не было государственным праздником", - добавила нардеп.

8 марта - Международный день борьбы за права женщин. В Украине этот день выходной. Также выходними являются следующие три дня - до 11 марта.

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