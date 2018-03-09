Генеральный прокурор Юрий Луценко подтвердил задержание на линии соприкосновения руководителя "Офицерского корпуса" Владимира Рубана. Предположительно, Рубан имел отношение к нелегальной перевозке крупной партии оружия на подконтрольную Киеву территорию Фото: Мирослав Гай / Facebook Волонтер, глава благотворительной организации "Фонд "Мир и Ко" Мирослав Гай на своей странице в социальной сети написал, что Рубан давно был "под колпаком" Службы безопасности Украины (СБУ) и по его данным, задержанный был передан спецслужбам."И это не случайное задержание", – прокомментировал его пост Луценко. https://www.facebook.com/miroslavgai/posts/10155084072062163?comment_id=10155084112067163 "Сейчас будет включен весь ресурс для освобождения Рубана и мы сможем узнать – кто реально занимает пророссийскую позицию, какие бабки задействованы для агентуры, кто сотрудничает с россиянами в СБУ, прокуратуре, судах и если кроты в Администрации Президента", – написал Гай. https://www.facebook.com/miroslavgai/posts/10155084072062163 8 марта из публикаций в СМИ и соцсетях стало известно о задержании главы "Офицерского корпуса" в контрольном пункте "Майорск" в Донецкой области. Предположительно, Рубан имел отношение к нелегальной перевозке крупной партии оружия на подконтрольную Киеву территорию.По информации газеты "Факты", сотрудники СБУ обыскали дом жены Рубана. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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