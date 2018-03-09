|Луценко заявил, что задержание Рубана не было случайным
|09.03.2018 00:45
|
https://www.facebook.com/miroslavgai/posts/10155084072062163?comment_id=10155084112067163
"Сейчас будет включен весь ресурс для освобождения Рубана и мы сможем узнать – кто реально занимает пророссийскую позицию, какие бабки задействованы для агентуры, кто сотрудничает с россиянами в СБУ, прокуратуре, судах и если кроты в Администрации Президента", – написал Гай.
https://www.facebook.com/miroslavgai/posts/10155084072062163
8 марта из публикаций в СМИ и соцсетях стало известно о задержании главы "Офицерского корпуса" в контрольном пункте "Майорск" в Донецкой области. Предположительно, Рубан имел отношение к нелегальной перевозке крупной партии оружия на подконтрольную Киеву территорию.По информации газеты "Факты", сотрудники СБУ обыскали дом жены Рубана.
Поделитесь статьей с друзьями