Киевское "Динамо" сумело забить два мяча в выездном поединке против
римского "Лацио". Ответный матч между "Динамо" и "Лацио" состоится
15 марта Фото: EPA Поединок завершился со счетом 2:2. На 52-й
минуте счет открыл украинский полузащитник Виктор Цыганков. На 54-й
минуте итальянский нападающий хозяев Чиро Иммобиле восстановил
равновесие, а на 62-й – бразильский хавбек Фелипе Андерсон вывел
"Лацио" вперед. Бразильский нападающий Жуниор Мораес на 79-й минуте
вырвал для "Динамо" ничью.Уже после матча за споры с судьей получил
красную карточку полузащитник киевлян Денис Гармаш. Он пропустит
ответную игру против римлян.Второй матч между "Динамо" и "Лацио"
состоится 15 марта в Киеве на НСК "Олимпийский".
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