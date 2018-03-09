Киевское "Динамо" сумело забить два мяча в выездном поединке против римского "Лацио". Ответный матч между "Динамо" и "Лацио" состоится 15 марта Фото: EPA Поединок завершился со счетом 2:2. На 52-й минуте счет открыл украинский полузащитник Виктор Цыганков. На 54-й минуте итальянский нападающий хозяев Чиро Иммобиле восстановил равновесие, а на 62-й – бразильский хавбек Фелипе Андерсон вывел "Лацио" вперед. Бразильский нападающий Жуниор Мораес на 79-й минуте вырвал для "Динамо" ничью.Уже после матча за споры с судьей получил красную карточку полузащитник киевлян Денис Гармаш. Он пропустит ответную игру против римлян.Второй матч между "Динамо" и "Лацио" состоится 15 марта в Киеве на НСК "Олимпийский". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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