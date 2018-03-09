Шесть украинцев, работавших на строительстве моста в Польше, попали
в смертельное ДТП в 500 метрах от места назначения. Микроавтобус
выехал на встречную полосу Скриншот: nowiny24.pl Полиция
установила, что машина с украинцами выехала на встречную полосу,
где столкнулась с грузовиком с прицепом.В микроавтобусе находились
в общей сложности шесть человек. Украинцы направлялись к месту
работы, на реконструкцию моста, из соседнего населенного пункта. До
места назначения они не доехали 500 метров.В результате ДТП погибли
водитель микроавтобуса и один из пассажиров. Остальных пострадавших
отвезли в больницы. Для одного из украинцев вызывали вертолет
санитарной авиации.42-летний водитель грузовика не
пострадал.Отмечается, что в районе аварии был сильный туман.
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