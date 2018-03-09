Предприниматель, который приобрел списанные киевской подземкой вагоны, решил превратить их в гостиницу. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вагоны перевезли в центр Киева с помощью спецтехники Скриншот: ТСН / YouTube В 2017 году столичный метрополитен продал на аукционе два списанных вагона за 546 тыс. грн, и покупатель, фамилия которого не называется, решил использовать их нетрадиционно"Подобных хостелов ни в стране, ни в мире нет, и вообще нет прецедентов использования вагонов метро не по назначению", – утверждает представитель предпринимателя Елена Чопорко.Чтобы доставить 28-метровые вагоны, каждый из которых весит 20 тонн, в центр столицы, потребовалась мощная спецтехника, в том числе – нынешний немецкий кран, которых в Украине только шесть штук.Известно, что на территории будущего хостела построят живописную террасу, жилую площадь внутри вагонов оборудуют современной мебелью и техникой, в том числе кондиционерами. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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