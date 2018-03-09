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В Киеве строят хостел из вагонов метро
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09.03.2018 01:09
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Предприниматель, который приобрел списанные киевской подземкой
вагоны, решил превратить их в гостиницу. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Вагоны перевезли в центр
Киева с помощью спецтехники Скриншот: ТСН / YouTube В 2017
году столичный метрополитен продал на аукционе два списанных вагона
за 546 тыс. грн, и покупатель, фамилия которого не называется,
решил использовать их нетрадиционно"Подобных хостелов ни в стране,
ни в мире нет, и вообще нет прецедентов использования вагонов метро
не по назначению", – утверждает представитель предпринимателя
Елена Чопорко.Чтобы доставить 28-метровые вагоны, каждый из которых
весит 20 тонн, в центр столицы, потребовалась мощная спецтехника, в
том числе – нынешний немецкий кран, которых в Украине только
шесть штук.Известно, что на территории будущего хостела построят
живописную террасу, жилую площадь внутри вагонов оборудуют
современной мебелью и техникой, в том числе кондиционерами.
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