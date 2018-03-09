Венгерский посол превышает свои полномочия в Украине.

Об этом сказала заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в эфире "5 канала", комментируя высказывания посла относительно того, что "венгерские нацменьшинства не против автономии на Закарпатье", передает со ссылкой на .

"Посол не против автономии. Мы также не против автономии от Венгрии. На самом деле у нас запланирована беседа с венграми относительно того, что они превышают свои полномочия", - сказала Зеркаль.

Политик также добавила, что венгры заигрались в выборы не только в Украине, но и в других государствах, которые уже входят в .

"Они заигрались в выборы не только на нашей территории, на самом деле они так играют и в Румынии, и в Словакии. Ну, румыны (которые отвечают венграм довольно жестко, - ред.) в Евросоюзе, а мы же все-таки зависим от того, как венгры будут вести себя в , и здесь есть определенные особенности. В то же время, я думаю, что мы заняли довольно жесткую позицию. Она у нас неизменна и по закону об образовании, и относительно остальных вопросов", - добавила Зеркаль.

Отметим, что посол Венгрии в Украине Эрно Кешкень недавно заявил, что нет ничего плохого в автономии и "требования венгерских нацменьшинств на Закарпатье получить автономию не являются сепаратизмом".

Напомним, Общество венгерской культуры в Украине заявило, что выступает за введение постоянной миссии на Закарпатье. Организация благодарит правоохранителей за раскрытие нападения на офис Общества венгров Закарпатья в феврале. Кроме того, организация "приветствует предложение о создании на Закарпатье специальной мониторинговой миссии, поскольку, учитывая события, которые произошли в области в последнее время, это крайне необходимая инициатива".

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