Погода, Новости, загрузка...
Пишногруда Емілі Ратажковскі продемонструвала принади топлес (ФОТО)
09.03.2018 01:33
0418_55.jpg (17.38 Kb)

Американська супермодель Емілі Ратажковскі знає, чим здивувати шанувальників, навіть якщо вони звикли до відвертих світлин у блозі зірки.

Днями Емілі, яка кілька тижнів тому несподівано вийшла заміж за бойфренда-актора Себастіана Макларда, опублікувала фото, на якому позує топлес, прикриваючи пишні груди руками. Увагу шанувальників привернуло не лише пікантне фото, але й кількість перстнів на пальцях красуні, зокрема й обручка.

8937_66.jpg ( Kb)
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:


 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить