|Пишногруда Емілі Ратажковскі продемонструвала принади топлес (ФОТО)
|09.03.2018 01:33
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Американська супермодель Емілі Ратажковскі знає, чим здивувати шанувальників, навіть якщо вони звикли до відвертих світлин у блозі зірки.
Днями Емілі, яка кілька тижнів тому несподівано вийшла заміж за бойфренда-актора Себастіана Макларда, опублікувала фото, на якому позує топлес, прикриваючи пишні груди руками. Увагу шанувальників привернуло не лише пікантне фото, але й кількість перстнів на пальцях красуні, зокрема й обручка.
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