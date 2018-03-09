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Вице-премьер Болгарии назвал патриарха Кирилла "второразрядным агентом КГБ"
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09.03.2018 01:41
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Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл владеет частным
самолетом и часами за $30 тыс., заявил вице-премьер Болгарии Валери
Симеонов. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Симеонов о Кирилле: Он известен как сигаретный митрополит России
Фото: EPA По его словам, "этот человек не спустился с небес, не
вышел из рая и не является посланником Иисуса Христа"."Он известен
как сигаретный митрополит России. С 1996 года этот хитрец ввез в РФ
на $14 млрд безакцизных сигарет и на $4 млрд вина для нужд церкви.
У него есть и частный самолет. Его часы стоят $30 тыс. Кто он? Это
не восточноевропейский духовник. Это агент Михайлов, второразрядный
агент советского КГБ. И этот человек имеет дерзость говорить о
справедливости. Представьте себе, патриарх Неофит (епископ
Болгарской православной церкви. – ) поедет к Путину и
начнет объяснять, кто такие Кирилл и Мефодий", – сказал
Симеонов.Вице-премьер Болгарии добавил, что Киррил "не должен
рассказывать, что верно, а что нет".Глава РПЦ посещал Софию 2–4
марта. По завершению визита он заявил местным журналистам, что
власти Болгарии искажают исторические факты."Наравне с Россией,
оказывается, ту же самую роль в освобождении Болгарии играли
Польша, Литва, Финляндия. Когда я поинтересовался, откуда эта
странная историософия, то понял: оказывается, лейб-гвардии
финляндский полк принимал участие в освободительной борьбе! Но это
был полк российской гвардии, как и лейб-гвардии Волынский полк. Ни
в истории Польши, ни в истории Финляндии нет этой страницы,
связанной с освобождением Болгарии. Она кровавыми буквами написана
в истории России. Поэтому я бы очень хотел, чтобы эта историософия
ушла из политического обихода Болгарии. Никакой политкорректностью
нельзя оправдать ложную историческую интерпретацию", – привела
его слова пресс-служба РПЦ.Кирилл назвал это своим "главным
посланием к руководству и народу Болгарии"Болгария отделилась от
Османской империи 3 марта 1878 года после завершения
русско-турецкой войны и подписания мирного договора в Сан-Стефано
(пригороде Константинополя)."Новая газета" писала, что в 1990-х
Московская патриархия РПЦ занималась "табачным бизнесом", ввозя
сигареты в РФ в виде "гуманитарного груза".
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