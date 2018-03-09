Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл владеет частным самолетом и часами за $30 тыс., заявил вице-премьер Болгарии Валери Симеонов. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Симеонов о Кирилле: Он известен как сигаретный митрополит России Фото: EPA По его словам, "этот человек не спустился с небес, не вышел из рая и не является посланником Иисуса Христа"."Он известен как сигаретный митрополит России. С 1996 года этот хитрец ввез в РФ на $14 млрд безакцизных сигарет и на $4 млрд вина для нужд церкви. У него есть и частный самолет. Его часы стоят $30 тыс. Кто он? Это не восточноевропейский духовник. Это агент Михайлов, второразрядный агент советского КГБ. И этот человек имеет дерзость говорить о справедливости. Представьте себе, патриарх Неофит (епископ Болгарской православной церкви. – ) поедет к Путину и начнет объяснять, кто такие Кирилл и Мефодий", – сказал Симеонов.Вице-премьер Болгарии добавил, что Киррил "не должен рассказывать, что верно, а что нет".Глава РПЦ посещал Софию 2–4 марта. По завершению визита он заявил местным журналистам, что власти Болгарии искажают исторические факты."Наравне с Россией, оказывается, ту же самую роль в освобождении Болгарии играли Польша, Литва, Финляндия. Когда я поинтересовался, откуда эта странная историософия, то понял: оказывается, лейб-гвардии финляндский полк принимал участие в освободительной борьбе! Но это был полк российской гвардии, как и лейб-гвардии Волынский полк. Ни в истории Польши, ни в истории Финляндии нет этой страницы, связанной с освобождением Болгарии. Она кровавыми буквами написана в истории России. Поэтому я бы очень хотел, чтобы эта историософия ушла из политического обихода Болгарии. Никакой политкорректностью нельзя оправдать ложную историческую интерпретацию", – привела его слова пресс-служба РПЦ.Кирилл назвал это своим "главным посланием к руководству и народу Болгарии"Болгария отделилась от Османской империи 3 марта 1878 года после завершения русско-турецкой войны и подписания мирного договора в Сан-Стефано (пригороде Константинополя)."Новая газета" писала, что в 1990-х Московская патриархия РПЦ занималась "табачным бизнесом", ввозя сигареты в РФ в виде "гуманитарного груза". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки болгарии что симеонов этот кирилл Теги: мир