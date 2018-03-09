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Чубаров сообщил, что Конституционная комиссия еще не рассмотрела поправки о крымскотатарской автономии
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09.03.2018 01:49
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Для принятия изменений в Конституцию Украины относительно
крымскотатарской автономии осталось "очень мало времени", отметил
председатель Меджлиса крымскотатарского народа, нардеп от Блока
Петра Порошенко Рефат Чубаров. Чубаров: Идеально было бы, чтобы мы
рассмотрели поправки согласно процедуре Фото: Рефат Чубаров /
Facebook "Идеально было бы, чтобы мы рассмотрели поправки согласно
процедуре… Когда вносятся изменения в Конституцию нужно две сессии
Рады и должно быть положительное заключение Конституционного Суда.
То есть было бы идеально, если бы мы прошли всю эту процедуру на
текущей сессии и на будущей", – сообщил он.По словам Чубарова,
на это остается "очень мало времени"."Еще не собралась
Конституционная комиссия и не рассмотрела поправки подготовленные
рабочей подгруппой", – пояснил он.В мае 2016 года президент
Украины Петр Порошенко инициировал создание рабочей
группы в рамках Конституционной комиссии для разработки
изменений в Конституцию, касающихся права крымских татар на
самоопределение."Мы хотя и с опозданием, но осознали необходимость
создания в Крыму национальной автономии крымских татар с полным
гарантированием равных прав и свобод этнических украинцев, россиян
и других этносов полуострова", – заявлял он.В ноябре 2017
года завершилась подготовка соответствующих конституционных
изменений.Крым был аннексирован Россией после незаконного
референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не
признается Украиной и большинством стран мира. Деятельность
Меджлиса в Крыму была запрещена российскими властями в апреле
2016 года.
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