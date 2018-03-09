Для принятия изменений в Конституцию Украины относительно крымскотатарской автономии осталось "очень мало времени", отметил председатель Меджлиса крымскотатарского народа, нардеп от Блока Петра Порошенко Рефат Чубаров. Чубаров: Идеально было бы, чтобы мы рассмотрели поправки согласно процедуре Фото: Рефат Чубаров / Facebook "Идеально было бы, чтобы мы рассмотрели поправки согласно процедуре… Когда вносятся изменения в Конституцию нужно две сессии Рады и должно быть положительное заключение Конституционного Суда. То есть было бы идеально, если бы мы прошли всю эту процедуру на текущей сессии и на будущей", – сообщил он.По словам Чубарова, на это остается "очень мало времени"."Еще не собралась Конституционная комиссия и не рассмотрела поправки подготовленные рабочей подгруппой", – пояснил он.В мае 2016 года президент Украины Петр Порошенко инициировал создание рабочей группы в рамках Конституционной комиссии для разработки изменений в Конституцию, касающихся права крымских татар на самоопределение."Мы хотя и с опозданием, но осознали необходимость создания в Крыму национальной автономии крымских татар с полным гарантированием равных прав и свобод этнических украинцев, россиян и других этносов полуострова", – заявлял он.В ноябре 2017 года завершилась подготовка соответствующих конституционных изменений.Крым был аннексирован Россией после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. Деятельность Меджлиса в Крыму была запрещена российскими властями в апреле 2016 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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