"Девушка пошла гулять днем ​​7 марта и до сих пор не вернулась", - сообщили в полиции, передает со ссылкой на .

Была одета в белую куртку и разноцветные кроссовки. С собой у Марты была сумка бордового цвета.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении девушки, правоохранители просят обращаться по телефонам: (057) 705-99-14, 093 62 05 016 или 102.

Полиция Львова разыскивает Анастасию Петровну Фому, 2.06.2003 г. н. Э., Ученица 9-го класса. 6 марта около 7:30 вышла из дома на улице Промышленной до сих пор не вернулась.

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