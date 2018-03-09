Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отметил, что серия нападений на венгерское меньшинство в Закарпатской области беспокоит его "все больше". Этот материал можно прочитать и на украинском языке Сийярто: Ожидаем, что украинские власти будут гарантировать безопасность венгров Фото: ЕРА Обсуждая с главой Общества венгерской культуры Закарпатья (ОВКЗ), нардепом от Блока Петра Порошенко Василием Брензовичем ситуацию с безопасностью в Закарпатской области, Сийярто отметил, что его "все больше беспокоит серия нападений на венгерское меньшинство"."Мы ожидаем, что украинские власти будут гарантировать безопасность венгров из Закарпатья, и мы приветствуем расширение присутствия наблюдателей ОБСЕ в Закарпатье", – сказал министр.6 марта ОВКЗ потребовало, чтобы в регион ввели специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.Культурный центр венгров в Ужгороде поджигали 4-го и 27 февраля.4 марта глава Национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил, что правоохранители задержали пять человек, подозреваемых в нападении. По его словам, "вероятный организатор-иностранец находится в розыске". Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отметил, что в деле о поджогах "торчат российские уши". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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