"Теперь я видел все", – отметил харьковский предприниматель Александр Остапчук, опубликовавший копию документа о премировании по случаю женского праздника главы Ружинского поссовета Житомирской области Виталия Жарского. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Размер премии не указан Фото: National Bank Of Ukraine / Flickr "Сельский голова (мужчина) награждает сам себя премией на 8 Марта. Теперь я видел все", – написал он.Остапчук также разместил копию соответствующего проекта решения поссовета за 23 февраля.Размер премии не указан.Опубликованный документ не имеет подписей или печатей. https://www.facebook.com/ostapchuk.olexsandr/posts/1618049621609286 Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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