"Теперь я видел все", – отметил харьковский предприниматель
Александр Остапчук, опубликовавший копию документа о премировании
по случаю женского праздника главы Ружинского поссовета Житомирской
области Виталия Жарского. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Размер премии не указан Фото: National Bank Of
Ukraine / Flickr "Сельский голова (мужчина) награждает сам себя
премией на 8 Марта. Теперь я видел все", – написал
он.Остапчук также разместил копию соответствующего проекта решения
поссовета за 23 февраля.Размер премии не указан.Опубликованный
документ не имеет подписей или печатей.
https://www.facebook.com/ostapchuk.olexsandr/posts/1618049621609286
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