|Госдеп США – минобороны РФ: Дайте приказ боевикам, чтобы они прекратили запугивания насилием наблюдателей ОБСЕ
|09.03.2018 02:21
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.@MoD_Russia: Please instruct the fighters you control in eastern #Ukraine to end violent intimidation of @OSCE_SMM international monitors. https://t.co/T7GtLPkZ4S— Heather Nauert (@statedeptspox) 8 березня 2018 р.
Она напомнила, что наблюдателям 5 марта на временно оккупированной территории Донецкой области угрожал мужчина с автоматом АК-74."Вооруженный мужчина, употребляя нецензурную лексику, сказал на русском языке: "Немедленно убирайтесь отсюда! Если подъедете ближе, я буду стрелять". При этом он постоянно держал первый автомобиль СММ на прицеле", – заявили в миссии.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.СММ ОБСЕ является невооруженной гражданской миссией, которая наблюдает за ситуацией во всех регионах Украины. Она регулярно готовит отчеты об обстановке в стране, а также участвует в переговорах между сторонами конфликта на Донбассе. Миссия начала свою работу 29 июля 2014 года.
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