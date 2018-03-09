5 марта на временно оккупированной территории Донецкой области наблюдателям специальной мониторинговой миссии ОБСЕ угрожал мужчина с автоматом АК-74. Спикер Государственного департамента США Хизер Нойерт в своем Twitter написала пост-обращение к министерству обороны России. Нойерт: Пожалуйста, дайте приказ боевикам, которых вы контролируете на востоке Украине Фото: Heather Nauert / Twitter "Министерство обороны России: Пожалуйста, дайте приказ боевикам, которых вы контролируете на востоке Украине, чтобы они прекратили запугивания насилием международных наблюдателей СММ ОБСЕ", – написала Нойерт. .@MoD_Russia: Please instruct the fighters you control in eastern #Ukraine to end violent intimidation of @OSCE_SMM international monitors. https://t.co/T7GtLPkZ4S — Heather Nauert (@statedeptspox) 8 березня 2018 р. Она напомнила, что наблюдателям 5 марта на временно оккупированной территории Донецкой области угрожал мужчина с автоматом АК-74."Вооруженный мужчина, употребляя нецензурную лексику, сказал на русском языке: "Немедленно убирайтесь отсюда! Если подъедете ближе, я буду стрелять". При этом он постоянно держал первый автомобиль СММ на прицеле", – заявили в миссии.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.СММ ОБСЕ является невооруженной гражданской миссией, которая наблюдает за ситуацией во всех регионах Украины. Она регулярно готовит отчеты об обстановке в стране, а также участвует в переговорах между сторонами конфликта на Донбассе. Миссия начала свою работу 29 июля 2014 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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