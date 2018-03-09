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"Привозите свой завод в США". Трамп ввел пошлины на импорт стали и алюминия
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09.03.2018 02:28
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Таможенные тарифы на ввоз стали и алюминия, которые одобрил
президент США Дональд Трамп, начнут действовать в конце марта.
Из-за новых мер убытки понесут производители Китая, Европейского
союза, Турции, Южной Кореи и Японии. Трамп: Мы хотим защитить наших
рабочих Фото: EPA "Мы хотим защитить наших рабочих, наши компании.
Если вы не хотите платить пошлину, привозите свой завод в США, и
никаких пошлин не будет", – отметил американский
руководитель.Трамп назвал это "вопросом национальной
безопасности"Таможенные тарифы начнут действовать через 15 дней.
Для Мексики и Канады предусмотрено исключение сроком на 30 дней,
которое может быть продлено."Голос Америки" пояснял, что новые
меры могут привести к торговой войне ряда стран против США. Убытки
понесут производители Китая, Европейского союза, Турции, Южной
Кореи и Японии.
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