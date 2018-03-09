На глубине 12 метров под станцией метро "Амба Арадам" в итальянской столице строители обнаружили дом военачальника площадью 300 м². Этот материал можно прочитать и на украинском языке | Исследователи планируют демонтировать строение Скриншот: MiBACT.TV / YouTube Дом находится близко от недавно найденных преторианских казарм, на глубине 12 метров под станцией метро "Амба Арадам". Исследователи считают, что это был дом военачальника.Строение планируют демонтировать, чтобы воссоздать его в другом месте заново.Руководитель археологического наследия в Риме Франческо Просперетти заявил, что уже связался с национальным органом по борьбе с коррупцией с целью помочь сохранить целостность находки.Издание The History Blog пишет, что дом, вероятно, принадлежал генералу времен императора Адриана. Это первая обитель военного командира, когда-либо найденная в Риме.Дом был площадью около 300 м², в нем 14 комнат. Полы в здании были украшены черно-белой мозаикой с цветочными мотивами, стены украшены фресками и мраморной плиткой. Комнаты располагались вокруг квадратного атриума, в центре которого археологи нашли остатки фонтана. Одна из комнат, вероятно, отапливалась.Как и казармы, дом был заброшен и, вероятно, во второй половине III века разрушен.ВИДЕО Видео: MiBACT.TV / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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