Состояние пенсионера, 87-летнего Василия Андреевича, который получил травмы в результате с участием президентского кортежа, ухудшилось, передает со ссылкой на .

Пострадавший до сих пор в реанимации столичной городской клинической больницы №7, его готовят к операции на ноге. Об этом рассказал сын 87-летнего киевлянина, передает ТСН.

В администрации президента заявили, что готовы помочь в лечении. Сын потерпевшего также подтвердил, что власть держит слово, но чем помогает, не уточнил.

с участием машины сопровождения из кортежа президента Петра Порошенко произошла около полудня 6 марта на пересечении улиц Шелковичной и Институтской в ​​центре . Автомобиль сбил пожилого мужчину, который пытался перебежать дорогу. Регулировщик, который стоял на дороге, сначала пропустил кортеж, и только потом обратил внимание на потерпевшего.

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