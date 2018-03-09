Водитель поедет в зону АТО с гуманитарной миссией на своем авто за счет перевозчика

"В качестве наказания и профилактики водитель поедет в зону АТО с гуманитарной миссией на своем авто и за счет перевозчика. Считаем, что так будет справедливее, чем уволить водителя и оставить путь №38 без одной машины", – сообщил заместитель мэра Андрей Бондаренко.

Он рассказал, что с водителя маршрутки и перевозчика ООО "Хмельницкое такси" взяты объяснения и проведено "жесткую беседу", перевозчик и водитель извиняются.

Бондаренко проинформировал, что на последней сессии Хмельницкого городского совета депутаты узаконили право на бесплатный проезд в городском транспорте членам семей погибших участников АТО.

"Для властей города вопрос соблюдения прав участников российско-украинской войны и членов их семей является принципиальным... По нашим требованием уже было уволено несколько водителей, которые незаконно отказали Героям и членам их семей в бесплатном проезде", – отметил заместитель городского головы.

случай со Светланой Бойко и водителем маршрутки №38 в Хмельницком произошел 3 марта, о чем женщина написала на своей странице в Facebook.

По словам Светланы Бойко, она принципиально отстаивает свое право на бесплатный проезд в общественном транспорте как вдова погибшего участника АТО, и в тот день так же предъявила соответствующее удостоверение в маршрутке №38 с номером ВХ 6161 АО. Однако водитель заявил, что "не поедет, пока она не выйдет".

"Любые аргументы его не поражали – ни удостоверения, ни действующее законодательство, ни, уверена, что и холод на улице, и что я женщина", – написала Светлана.

"И проблем у него не будет", – пересказала Бойко слова водителя.

Фото: facebook.com/andrij.bondarenko Фото: facebook.com/andrij.bondarenko

Напомним, Международный комитет Красного Креста передал для жителей оккупированной части Донецкой области 220 тонн гуманитарной помощи.

Фото: facebook.com/andrij.bondarenko