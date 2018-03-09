Лидеры и Европейского Союза не готовы к методам президента Владимира Путина ведения войны в Украине и странах Балтии.

Об этом говорится в докладе аналитического центра "Институт по изучению войны" под названием: "Военное положение России: военный порядок сухопутных войск", передает со ссылкой на .

"Российские войска хорошо расположены для начала краткосрочной войны в Украине и странах Балтии, в противоположность тому, что западные лидеры ожидают на каждом из этих военных театров", говорится в докладе.

Лидеры все чаще говорят о возможном вторжении в страны Балтии или даже страны Западной Европы. Однако российские наземные войска не размещены для начала военных действий в данном регионе.

Однако они были перегруппированы и реорганизованы с 2014 года таким образом, чтобы начать быстрое механизированное набег в Украину с севера и востока, оставаясь хорошо подготовленным к проведению гибридной войны в странах Балтии. Аналогичной тому, что они делали в Украине после Майдана.

Соединенные Штаты и их партнеры должны переоценить наиболее вероятные направления действий . Пересмотреть соединение военных и невоенных средств, необходимых для защиты союзников по и Украины от возможной российской агрессии.

Россия перебрасывает на границы с Украиной и странами Балтии подразделения и за три года будет готова к полномасштабному наступлению.

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