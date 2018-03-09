После завершения строительства газопровода "Северный поток – 2" украинская газотранспортная система "превратится в груду ржавого металла", отметил представитель Совфеда РФ Владимир Джабаров. В Совфеде считают, что Украина перестанет быть транзитером газа Фото: wikipedia.org "Это начало истерики украинского президента. Он прекрасно понимает, что выламывать руки "Газпрому" безуспешно. Даже если Стокгольмский суд отклонит апелляции и нам придется что-то выплачивать, это не значит, что продолжится работа с Украиной. И напрасно они на это рассчитывают", – сказал он.Джабаров считает, что после завершения строительства газопровода "Северный поток – 2" украинская газотранспортная система "превратится в груду ржавого металла"."Тогда Украина наконец закончит с шантажом и с давлением на нашу страну", – заявил российский политик.1 марта в интервью Financial Times Порошенко спросили, что будет, если "Газпром" не станет выполнять решение Стокгольмского арбитража, который выиграл НАК "Нафтогаз України". Украинский президент ответил, что Россия не сможет быть надежным поставщиком энергоресурсов и может быть "полностью уничтожена".28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск "Нафтогазу України" к "Газпрому" о недостаточных объемах транзита. НАК добилась компенсации в сумме $4,63 млрд. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" должен выплатить $2,56 млрд в пользу "Нафтогазу".1 марта стало известно, что "Газпром" получил деньги от "Нафтогазу України" в счет оплаты мартовских поставок газа, но вернул их НАК. В российской компании также заявили, что не будут поставлять газ в Украину.В "Нафтогазі" расценили это как нарушение декабрьского решения Стокгольмского арбитража по контракту на поставку газа и заявили, что намерены требовать от "Газпрома" компенсации убытков.2 марта глава правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания вынуждена начать процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз України" через Стокгольмский арбитраж. Он обвинил суд в "двойных стандартах"."Нафтогаз" с целью экономии газа инициировал акцию #Прикрути, к которой присоединился президент Украины Петр Порошенко. 3 марта он заявил, что дефицит газоснабжения в Украине ликвидирован.Заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев сообщил, что решение арбитража по контракту на поставку газа компания уже обжаловала, а по разбирательству о транзите апелляция будет подана до конца марта. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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