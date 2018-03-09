Трамп согласился с предложением Ким Чены Ына провести переговоры

Президент США Дональд Трамп согласился с предложением лидера КНДР Ким Чены Ына о проведении встречи, заявил в четверг советник по национальной безопасными президента Южной Кореи Чон Ый Ен.

Он сообщил журналистам в США, что Ким Чен Ын в ходе контактов с представителям Сеула "заявил, что с нетерпением хотел бы провести переговоры, причём как можно быстрее". По словам южнокорейского чиновника, Д.Трамп, узнав об этом, заявил о "готовности провести такую встречу до мая".

В то же время, по словам Чон Ый Ена, Ким Чен Ын выразил готовность приостановить проведение ракетных и ядерных испытаний. Также руководитель КНДР заявил, что понимает необходимость продолжения на данном этапе совместных учений военных США и Южной Кореи.

Кроме того, по словам, представителя Сеула, Ким Чен Ын заверил, что "нацелен на денуклеаризацию" Корейского полуострова.

Ранее сообщалось, что после завершения Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане Северную Корею посетила делегация из КНДР. Она, в частности, встретилась с Ким Чен Ыном.

В администрации американского президента пояснили, что "место и время переговоров ещё не определены".

"Наша цель - денуклеаризация Северной Кореи. Пока эта цель не достигнута, все санкции и давление (на КНДР - ИФ) должны сохраняться", - отметили в Белом доме.

Кроме того, западные СМИ сообщают, что в понедельник Совбез ООН посетит советник Д.Трампа по нацбезопасности Герберт Макмастер. Предполагается, что он расскажет дипломатам об усилиях США по урегулированию северокорейской проблемы.

Вместе с тем, Д.Трамп приветствует прогресс в решении проблемы КНДР и готовится к переговорам с Ким Чен Ыном

Д.Трамп завил в четверг, что приветствует прогресс в решении проблемы КНДР и ее ядерной и ракетной программы.

"Достигается большой прогресс, но санкции (против КНДР - ИФ) останутся в силе до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение. Проводим подготовку к встрече (с лидером КНДР Ким Чен Ыном - ИФ)", - написал он в "Твиттере".

Также он отметил, что Ким Чен Ын на недавней встрече с южнокорейской делегацией обсуждал необходимость "денуклеаризации, а не только приостановки (испытаний ядерного оружия - ИФ). Кроме того, в течение нынешнего периода КНДР не будет проводить ракетные пуски".