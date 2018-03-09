Десантный корабль USS Oak Hill LSD 51 ВМС вошел в акваторию Черного моря.

Сейчас корабль, на борту которого находятся подразделения 26-го экспедиционного батальона морской пехоты в составе около 500 морских пехотинцев, идет к берегам Румынии. Об этом сообщает пресс-служба Шестого оперативного флота ВМС передает со ссылкой на .

Ожидается, что Oak Hill примет участие в военных учениях Весенний шторм 2018 (Spring Storm 2018), которые пройдут 8-15 марта в районе румынского порта Констанца. Планируется отработка высадки десанта морской пехоты на румынский берег.

"Регулярная присутствие ВМС и морской пехоты в Черном море демонстрирует твердую приверженность 6-го флота обеспечению региональной стабильности, безопасности на море и коллективной безопасности с нашими союзниками по ", - заявил командир 26-го экспедиционного батальона морской пехоты, полковник Фаррелл Салливан.

Утром 24 января 2018 в Черное море вошел новый гость - флагман Постоянной противоминной группы №2 (Standing NATO Mine Countermeasures Group Two) - британский корабль HMS Enterprise (H88). Вместе с ним - еще один из кораблей противоминной группы - турецкая тральщиков TCG Akçay (M-270). Командующий группы - Commander Justin HAINS, Royal Navy. В состав группы входит еще один тральщиков - румынский ROS Lt Lupu Dinescu (F-25).

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