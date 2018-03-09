"В 2018-м уже нет Путина. Это некий дракон". В России перед выборами покажут кадры, снятые в 2000 году. Видео
09.03.2018 04:01
15 марта, за три дня до президентских выборов в РФ, телеканал
"Настоящее время" покажет фильм о приходе к власти Владимира
Путина. Видеоанонс материала размещен на YouTube телеканала.
Сообщается, что в фильме покажут "уникальную кинохронику", снятую
режиссером Виталием Манским 26 марта 2000 года, в день первой
победы Путина на президентских выборах. Манский заявляет: "В 2018-м
уже нет Путина. Это уже не человек, так сказать, из плоти и крови.
Это некий дракон". Режиссер выразил надежду, что после просмотра
фильма 18-летние россияне смогут "изменить парадигму этого
абсолютно беспросветного российского Первые президентские выборы
Путин выиграл в 2000 году Фото: ЕРА (архив) Президентские выборы в
РФ пройдут 18 марта 2018 года, за этот пост
будут бороться восемь человек: Путин, Сергей Бабурин ("Российский
общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский
(ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин
("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий
Явлинский ("Яблоко"). видео
Видео: Настоящее Время / YouTube