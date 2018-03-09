|Эксперт рассказал, как дальше будет развиваться газовый конфликт между Украиной и Россией
|09.03.2018 04:31
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Если Россия разорвет договор по транзиту, непонятно на каких основаниях будет поставлять газ в Европу. Других возможностей нет.
Об этом в комментарии для рассказал знаток по энергетике Андриан Прокип, передает со ссылкой на .
"За прошлый год объем транзита через Украину составил 90
миллиардов кубометров. Это при том, что Северный поток (газопровод
от России до Германии, первая ветка которого уже построена.
-Gazeta.ua) был использован на полную мощность. Экспорт российского
газа в Европу за прошлый год бьет рекорды. Возможность Газпрома
поставлять газ через Украину без контракта очень сомнительна.
Разговоры о его расторжении до построениюя обходных газопроводов
"Северный поток-2" (вторая ветка газопровода в Германию в обход
Украины. -Gazeta.ua) и "Турецкого потока" (газопровод, который
планируется проложить по дну Черного моря из Анапского района в
Турцию. -Gazeta.ua) выглядят довольно призрачными. Это вряд ли
произойдет", - пояснил знаток.
Андриан Прокип считает, что, если стороны не договорятся, будет снова иск в Стокгольмский арбитраж.
"Дело растянется на два-три года. На данный момент контракты
сотрудничества Нафтогаза и Газпрома потеряют силу. Сейчас ситуация
выглядит так, что продолжать их не будут. Но это вероятно только,
если обходные газопроводы будут построены", - заметил он.
"Агрессивная позиция России может повлиять на европейские страны
и они будут поддерживать сохранение украинского транзита и
выступать против "Северного потока-2 ". Но чтобы это произошло,
нужна интеграция украинского газового рынка в Европу.
Российский подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража
по делу о поставках газа в Украину. По транзиту через украинскую
газотранспортную систему - собираются подать до конца марта.