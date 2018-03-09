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Президент Грузии пообещал Туску усилить борьбу с нарушениями безвиза
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09.03.2018 04:41
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Власти Германии и Швеции обеспокоены увеличением количества
грузинских искателей убежища. Президент Грузии Георгий
Маргвелашвили после переговоров с главой Европейского совета
Дональдом Туском заверил, что Тбилиси займет "чрезвычайно активную
позицию" по этому вопросу. Маргвелашвили пообещал отреагировать на
замечания европейских партнеров Фото: president.gov.ge Глава МВД
Германии Томас де Мезьер назвал "тревожным" увеличение количества
искателей убежища из Грузии. Его шведский коллега Морган Йоханссон
отметил, что грузины вторые в стране после сирийцев по запросам на
убежище.Маргвелашвили после переговоров с президентом Европейского
совета Дональдом Туском заверил, что правительство Грузии займет
"чрезвычайно активную и ответственную позицию по всем вопросам,
которые были поставлены нашими партнерами".О приостановлении
безвиза на встрече в Брюсселе не говорилось, но власти Грузии
призвали проводить специальные информационные кампании, ужесточить
контроль за выдачей загранпаспортов и усилить сотрудничество с
правоохранительными органами стран ЕС.Безвизовый режим между
Грузией и ЕС вступил в силу 28 марта 2017 года. Евросоюз
оставил за собой право приостанавливать безвиз, если из третьих
стран увеличится количество нелегалов, необоснованных заявок о
предоставлении убежища или их граждане создадут угрозу внутренней
безопасности ЕС.В июле в МВД Грузии сообщали, что около 3 тыс.
граждан страны, которые воспользовались открытой границей с
ЕС, не вернулись на родину в установленные сроки.
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