Во время пожара на Запорожском железорудном комбинате под землей,
на глубине 640 метров, находились 80 шахтеров. | На
комбинате создали комиссию для выяснения причин пожара Фото:
zgrk.com.ua Во время пожара под землей, на глубине 640 метров,
находились 80 шахтеров. Возгорание ликвидировали работники
Криворожского военизированного горноспасательного отряда, отметила
пресс-служба предприятия.Шесть сотрудников комбината получили ожоги
первой и второй степени тяжести. Их госпитализировали. Для
выяснения обстоятельств и причин пожара создали специальную
комиссию.В YouTube выложили видео с места
происшествия.ВИДЕОВидео: goforua
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