По информации депортированного лидера "Руху нових сил" Михаила Саакашвили, в Администрации Президента Украины создали штаб по нейтрализации марша, запланированного на 18 марта. В него якобы вошли люди из окружения президента Петра Порошенко. Саакашвили: Каждый из нас должен бороться так, как хочет, может и умеет Фото: ЕРА "Они боятся мирных маршей потому, что именно они вызывают разброд в их власти и множат их перед международным сообществом на ноль, а это то, чего Порошенко боится больше всего", – написал политик.По его информации, в Администрации Президента Украины (АПУ) был создан штаб по нейтрализации марша, запланированного на 18 марта. В состав штаба якобы вошли нардеп от Блока Петра Порошенко Сергей Березенко и первый заместитель главы АПУ Виталий Ковальчук."В числе прочего они планируют параллельные мероприятия на Крещатике и пытаются убедить "Свободу" и "Нацкорпус" принять в них участие, они также разгоняют по соцсетям лозунг о том, что мирные марши себя исчерпали и нужно переходить на более решительные действия", – заявил Саакашвили.Он отметил, что понимает такой выбор."Но одновременно не надо мешать нашему методу борьбы, потому что власть проявляет самый большой страх именно перед мирными протестами. Каждый из нас должен бороться так, как хочет, может и умеет, главное, чтобы у нас был результат", – считает политик. https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/posts/1874798829217156 С предложением провести 18 марта всеукраинский мирный марш Саакашвили выступил 3 марта. На акции необходимо, по его мнению, потребовать отставки Порошенко, министра внутренних дел Арсена Авакова и генерального прокурора Юрия Луценко. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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