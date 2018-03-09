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В комитете Рады по вопросам свободы слова для борьбы с фейками предложили создать публичный "реестр лжецов"
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09.03.2018 06:09
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Народный депутат от Блока Петра Порошенко Олег Барна хочет, чтобы
СМИ в течение определенного времени не имели права распространять
информацию от лиц из "реестра лжецов". Парламентский комитет
заслушал предложения по противодействию фейкам Фото:
komsvobslova.rada.gov.ua После выступлений председателя комитета,
представительницы "Народного фронта" Виктории Сюмар, главы фракции
Блока Петра Порошенко Артура Герасимова и его коллег по политсиле
Ольги Черваковой и Олега Барны "сложилось чувство, что каждый из
них видит разные задачи нового законодательства", говорится в
публикации."Если учесть все предложения, то это будет смесь
противодействия и диффамации, и фейкам, и вмешательству в
избирательный процесс", – отметило издание.Политики хотят:
Заявление нардепа появилось после того, как грузинский
телеканал "Рустави 2" опубликовал датированные 3
февраля 2007 года якобы копии обращений в
ФСБ тогдашнего нардепа Петра Порошенко, в которых он
обещает не заниматься "антироссийской деятельностью". Эту
информацию распространили многие украинские СМИ. В Администрации
Президента назвали ее фейком и подчеркнули, что он "носит
явно заказной со стороны государства-агрессора характер".22 января
Порошенко заявил, что украинское медиасообщество должно найти
способы мешать фейковым новостям, распространяемым в рамах
российской гибридной войны.27 января основатель интернет-издания
"ГОРДОН" Дмитрий Гордон назвал "несусветной глупостью" инициативу
Герасимова. "Кто будет отслеживать фейки? Для начала
объясните, что это такое. Да, фейков хватает, многие запускают
фейки умышленно, но кто может определить – фейк это или нет?
Это очень сложный вопрос. Если завтра вы дадите какую-то
информацию, и она окажется фейком, вас что, закрыть за это
нужно?" – возмутился журналист.
- Расширить прозрачность медиасобственности на прессу и интернет
(это якобы может стать одним из инструментов доказательства
иностранного влияния на медиа).
- Повысить прозрачность рекламодателей: публичной должна стать
информация о том, кто, на что и сколько тратит средств.
- Провести переговоры с Facebook, чтобы соцсеть начала вводить в
Украине саморегулируемые практики, которые внедряет в США.
- Ввести жесткие санкции за публикацию недостоверной информации:
применять их как к источнику, так и распространителю.
- Блокировать в социальных сетях информацию, на которую поступили
жалобы, на время проверки ее достоверности.
- Создать публичный "реестр лжецов" – лиц, распространявших
ложную информацию и о которых есть соответствующее решение суда.
Барна предложил, чтобы СМИ в течение определенного времени не имели
права публиковать информацию от лиц из этого реестра, брать у них
интервью или представлять их на телевидении.
- Ускорить рассмотрение в суде исков о диффамации. Сюмар
признала, что эту идею вряд ли удастся реализовать на практике,
ведь рассмотрение таких дел требует наведения обеими сторонами
процесса доказательств и их исследования судом.
- Ввести санкции Нацсовета для тех вещателей, которые не
выполнили решение суда и не предоставили опровержение недостоверной
информации.
- Добиться саморегуляции медиапространства – лишать с
помощью профессионального сообщества права на журналистскую
профессию тех лиц, которые сознательно нарушали стандарты
профессии.
- Развивать медиаграмотность населения.
- Не допустить криминализации клеветы – диффамация должна
оставаться прерогативой гражданского законодательства.
- 15 января Герасимов заявил, что с
начала 2018 года в Украине активизировалось распространение
недостоверной информации, следовательно Раде надо разработать
и принять законопроект о противодействии фейкам.
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