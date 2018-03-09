Народный депутат от Блока Петра Порошенко Олег Барна хочет, чтобы СМИ в течение определенного времени не имели права распространять информацию от лиц из "реестра лжецов". Парламентский комитет заслушал предложения по противодействию фейкам Фото: komsvobslova.rada.gov.ua После выступлений председателя комитета, представительницы "Народного фронта" Виктории Сюмар, главы фракции Блока Петра Порошенко Артура Герасимова и его коллег по политсиле Ольги Черваковой и Олега Барны "сложилось чувство, что каждый из них видит разные задачи нового законодательства", говорится в публикации."Если учесть все предложения, то это будет смесь противодействия и диффамации, и фейкам, и вмешательству в избирательный процесс", – отметило издание.Политики хотят: Расширить прозрачность медиасобственности на прессу и интернет (это якобы может стать одним из инструментов доказательства иностранного влияния на медиа).

Повысить прозрачность рекламодателей: публичной должна стать информация о том, кто, на что и сколько тратит средств.

Провести переговоры с Facebook, чтобы соцсеть начала вводить в Украине саморегулируемые практики, которые внедряет в США.

Ввести жесткие санкции за публикацию недостоверной информации: применять их как к источнику, так и распространителю.

Блокировать в социальных сетях информацию, на которую поступили жалобы, на время проверки ее достоверности.

Создать публичный "реестр лжецов" – лиц, распространявших ложную информацию и о которых есть соответствующее решение суда. Барна предложил, чтобы СМИ в течение определенного времени не имели права публиковать информацию от лиц из этого реестра, брать у них интервью или представлять их на телевидении.

Ускорить рассмотрение в суде исков о диффамации. Сюмар признала, что эту идею вряд ли удастся реализовать на практике, ведь рассмотрение таких дел требует наведения обеими сторонами процесса доказательств и их исследования судом.

Ввести санкции Нацсовета для тех вещателей, которые не выполнили решение суда и не предоставили опровержение недостоверной информации.

Добиться саморегуляции медиапространства – лишать с помощью профессионального сообщества права на журналистскую профессию тех лиц, которые сознательно нарушали стандарты профессии.

Развивать медиаграмотность населения.

Не допустить криминализации клеветы – диффамация должна оставаться прерогативой гражданского законодательства.

15 января Герасимов заявил, что с начала 2018 года в Украине активизировалось распространение недостоверной информации, следовательно Раде надо разработать и принять законопроект о противодействии фейкам. Заявление нардепа появилось после того, как грузинский телеканал "Рустави 2" опубликовал датированные 3 февраля 2007 года якобы копии обращений в ФСБ тогдашнего нардепа Петра Порошенко, в которых он обещает не заниматься "антироссийской деятельностью". Эту информацию распространили многие украинские СМИ. В Администрации Президента назвали ее фейком и подчеркнули, что он "носит явно заказной со стороны государства-агрессора характер".22 января Порошенко заявил, что украинское медиасообщество должно найти способы мешать фейковым новостям, распространяемым в рамах российской гибридной войны.27 января основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон назвал "несусветной глупостью" инициативу Герасимова. "Кто будет отслеживать фейки? Для начала объясните, что это такое. Да, фейков хватает, многие запускают фейки умышленно, но кто может определить – фейк это или нет? Это очень сложный вопрос. Если завтра вы дадите какую-то информацию, и она окажется фейком, вас что, закрыть за это нужно?" – возмутился журналист. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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