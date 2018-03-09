Двухмоторный самолет Piper с двумя людьми на борту разбился при
попытке взлететь с аэропорта Ларедо в американском штате Техас.
Самолет упал после взлета Фото: Cuate Santos / Laredo Morning Times
Инцидент произошел сразу после взлета. Из левого мотора пошел дым,
и пилот попытался вернуть борт на взлетно-посадочную
полосу.На опубликованном видео видно, как самолет врезался в
землю, после чего место падение накрыло черным дымом.Причины
авиакатастрофы расследуются.Издание пишет, что владельцем самолета
был Роберт Маршалл, руководитель авиафирмы из Бруни (Техас),
занимающейся чартерным обслуживанием пассажиров.
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