Бывший президент США Барак Обама не планирует использовать Netflix для дискуссии с действующим главой Белого дома Дональдом Трампом, сообщила газета The New York Times со ссылкой на осведомленные источники. Обама хочет стать продюсером шоу с "вдохновляющими историями" Фото: EPA Предполагается, что видеосервис заплатит Обаме и его жене Мишель за "эксклюзивный контент", который будет доступен только на стриминговой платформе. Сумма сделки не разглашается. Количество эпизодов и их формат также неизвестны.По словам собеседников, Обама не планирует использовать Netflix для дискуссии с действующим президентом Дональдом Трампом или с консервативным критиками. Обама хочет выступить продюсером шоу, на котором будут показаны "вдохновляющие истории".Предполагаемыми темами могут стать ключевые проблемы президентства Обамы – здравоохранение, миграционная политика, избирательное право, изменение климата. Мишель Обама в свою очередь может вести передачу о правильном питании, говорится в публикации.Помимо Netflix, заинтересованность в сотрудничестве с экс-президентом якобы выразили Apple и Amazon.Обама был президентом США с 2009-го по 2017 год. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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