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Обама планирует запустить собственное шоу на Netflix – СМИ
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09.03.2018 06:33
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Бывший президент США Барак Обама не планирует использовать Netflix
для дискуссии с действующим главой Белого дома Дональдом Трампом,
сообщила газета The New York Times со ссылкой на осведомленные
источники. Обама хочет стать продюсером шоу с "вдохновляющими
историями" Фото: EPA Предполагается, что видеосервис заплатит Обаме
и его жене Мишель за "эксклюзивный контент", который будет доступен
только на стриминговой платформе. Сумма сделки не разглашается.
Количество эпизодов и их формат также неизвестны.По словам
собеседников, Обама не планирует использовать Netflix для дискуссии
с действующим президентом Дональдом Трампом или с консервативным
критиками. Обама хочет выступить продюсером шоу, на котором будут
показаны "вдохновляющие истории".Предполагаемыми темами могут стать
ключевые проблемы президентства Обамы – здравоохранение,
миграционная политика, избирательное право, изменение климата.
Мишель Обама в свою очередь может вести передачу о правильном
питании, говорится в публикации.Помимо Netflix, заинтересованность
в сотрудничестве с экс-президентом якобы выразили Apple и
Amazon.Обама был президентом США с 2009-го по 2017 год.
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