За минувшие сутки боевики трижды обстреляли позиции ВСУ, погиб один украинский военнослужащий

За минувшие сутки боевики трижды открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины вследствие чего погиб один военнослужащий, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"Российско-оккупационные войска продолжают осуществлять обстрелы позиций сил АТО и срывать договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в пятницу утром.

На луганском направлении боевики вели огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по защитникам Луганского.

На донецком направлении украинские укрепления неподалеку Авдеевки боевики обстреляли из 82-мм минометов.