|В Одессе патрульные поздравляли женщин с 8 марта
|09.03.2018 07:13
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В Одессе патрульные провели операцию "Тюльпан".
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции региона, передает со ссылкой на .
Патрульные Одессы уже третий год подряд поздравляют женщин-водителей, полиция дарит цветы и хорошее настроение. Правоохранители напоминают о соблюдении правил дорожного движения и желают счастливого пути.
Для некоторых женщин поздравления патрульных стали неожиданностью, они не ожидали, что полиция вместо бланков со штрафами будет дарить цветы.
"Это первый раз, и, честно говоря, сначала я была очень удивлена и приятно поражена. Спасибо, хорошее настроение гарантировано на весь день", - сказала одна из женщин.
Оригинально поздравили женщин с 8 марта и врачи Черниговского диспансера. Они сняли видео поэтического и смешного поздравления.