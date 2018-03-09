В Одессе патрульные провели операцию "Тюльпан".

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции региона, передает со ссылкой на .

Патрульные Одессы уже третий год подряд поздравляют женщин-водителей, полиция дарит цветы и хорошее настроение. Правоохранители напоминают о соблюдении правил дорожного движения и желают счастливого пути.

Для некоторых женщин поздравления патрульных стали неожиданностью, они не ожидали, что полиция вместо бланков со штрафами будет дарить цветы.

"Это первый раз, и, честно говоря, сначала я была очень удивлена ​​и приятно поражена. Спасибо, хорошее настроение гарантировано на весь день", - сказала одна из женщин.

Оригинально поздравили женщин с 8 марта и врачи Черниговского диспансера. Они сняли видео поэтического и смешного поздравления.

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