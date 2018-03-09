|Надя Дорофеєва з оголеними плечима на прем"єрі мультику (ФОТО)
|09.03.2018 07:28
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Напередодні святкових вихідних на великі екрани вийшов мультфільм "Руслан і Людмила: викрадена принцеса" і першими на прем'єру потрапили зірки українського шоу-бізу, зокрема й Надя Дорофеєва та Позитив, які озвучили головних героїв та написали україномовний саундтрек.
У своєму Інстаграмі Надя поділилась світлинами з прем'єри, здивувавши шанувальників образом.
Для виходу на публіку зірка обрала бузкову сорочку з відкритими плечима та стильні штани у клітку.
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