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Надя Дорофеєва з оголеними плечима на прем"єрі мультику (ФОТО)
09.03.2018 07:28
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Напередодні святкових вихідних на великі екрани вийшов мультфільм "Руслан і Людмила: викрадена принцеса" і першими на прем'єру потрапили зірки українського шоу-бізу, зокрема й Надя Дорофеєва та Позитив, які озвучили головних героїв та написали україномовний саундтрек.

У своєму Інстаграмі Надя поділилась світлинами з прем'єри, здивувавши шанувальників образом.

Для виходу на публіку зірка обрала бузкову сорочку з відкритими плечима та стильні штани у клітку.

Допис, поширений nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 7 Бер 2018 р. о 9:41 PST


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