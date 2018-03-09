«Черная полоса» для российской авиации началась еще в декабре 2017 года.

Тогда в военном аэропорту чкаловский самолет столкнулся с вертолетом, сообщается в Telegram-канале Mash, информирует svodka.net.

По информации журналистов, произошло все на взлетной полосе. Военно-транспортный ИЛ-76 готовился ко взлету, проехал мимо нескольких вертолетов и доложил диспетчерам о готовности к старту. Диспетчер осек капитана и приказал уходить с полосы и возвращаться назад.

«Оказалось, что во время руления Ил задел припаркованный около полосы Ми-8. Зацепил так, что после столкновения и вертолет и самолет нужно было исправлять. Стали выяснять причину — оказалось, что во всем виноват великий русский Авось. Вертолет был припаркован слишком близко припаркован к полосе, а КВС решил, что проскочит», — сказано в сообщении.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира