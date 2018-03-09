Все устали от популизма — делайте реформы: Последние новости
Пономаря
Пятница. Чем заканчиваем неделю?
Мы уже привыкли к тому, что в Черном Море постоянно находятся
корабли НАТО:
В акваторию Черного моря вошел американский десантный корабль USS
Oak Hill (LSD 51). На борту корабля находятся почти 500 морпехов,
информирует svodka.net.
Тема встречи — важные законопроекты, которые нужно принять
Раде:
Заместитель генерального секретаря НАТО Геттемюллер сегодня в
штаб-квартире НАТО в Брюсселе встретится с вице-премьером по
вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванной
Климпуш-Цинцадзе.
Все устали от популизма — делайте реформы:
МВФ ждет подачи законопроекта о масштабной земельной реформе в
Верховную Раду.
Не через Россию:
Между Эстонией и Финляндией построят газопровод.
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реформы
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