Обычно чтобы увидеть внедорожные соревнования нужно преодолеть большие расстояния – такие гонки чаще только происходят далеко от больших населенных пунктов. В городах же или близко к ним в лучшем случае проводится короткий начало. В этот раз 1-й этап Ukrainian Raid Series 2018 состоится не просто в городской черте, а в столице Украины!

При этом болельщикам чтобы увидеть стремительные «джипы» даже не нужны будут свои «четыре колеса», а доступ к трассе будет как никогда прост, пишет со ссылкой на .

Гонка пройдет в районе двух оболонских заливов – «Верблюд» и «Собачье устье». Более того, один из трех удобных подходов к трассе расположен только в 5 минутах ходьбы от ст. метро «Героев Днепра», на развороте Облонского проспекта.

У болельщиков будет еще пара альтернативных способов довольно легко добраться до зрительских зон. Общественным транспортом можно доехать до конечной остановки на улице Северная (автобус №88, троллейбусы №№24, 32, 34, 44 и множество маршруток), откуда буквально рукой подать до трассы. Болельщики на личном транспорте смогут подъехать еще и со стороны улицы Богатырская.

Более того, они смогут выбрать любую точку обзора на «бетонке», которая идет параллельно заливу за гаражами. Именно эта зрительская зона станет одной из самых интересных и удобных. Параллельно «бетонке», находящейся на возвышенности, проляжет участок настоящего бездорожья, который будет проходиться экипажами с максимально возможной скоростью!

Первый этап серии по джип-спинту Ukrainian Raid Series 2018 получил поэтическое название «Сахара по-киевски» неспроста. Если на заливе «Верблюд» экипажам предстоит соперничать на довольно коварных узких и извилистых грунтовых дорогах, которые с учетом погоды будут еще и скользкими, то на косе у «Собачьего устья» их ждет песок, включая небольшой карьер. Помимо этого в «меню» на трассе немало коварных отрезков с перепадами высот, неожиданные «шпильки» и торможения, за которыми могут следовать небольшие овраги и даже .

«Джипперам» также предстоит преодолевать сразу несколько бродов, причем один из них не такой уж простой. Относительно широкий и глубокий он может вызвать проблемы у участников, особенно выступающих на серийной технике.

Напомним, что на всех этапах серии Ukrainian Raid Series 2018 стартовать может любой желающий на обычном серийном внедорожнике. Для таких гонщиков-любителей зарезервирован отдельный класс – Standart.

С учетом сложности «дорожки» и обещанной оттепели, которая может еще больше усложнить жизнь пилотам, в «Стандарте» и зачете Tuning дистанция гонки будет меньше чем у тех, кто соревнуется в классе Sport.

Вся трасса представляет из себя почти 14-километровый круг, который «Спорту» предстоит преодолеть по 5 раз в обоих направлениях, тогда как два других зачета будут ехать по три круга. Общая дистанция для «Спорта» составит довольно серьезные как для однодневной, да еще и зимней гонки 140 км, а для остальных чуть более 80 км, что с учетом сложности погодных условий тоже немало.

Открывать трассу оба раза будут как раз экипажи из зачета «Стандарт», и именно им придется в обоих направлениях первыми испытать на себе всю ее коварность.

При этом, если экипажи попытаются «спрямлять углы» дабы выиграть время – за этим будут следить множество судей, а уже срезка более чем в 30 метров будет жестко караться штрафными минутами. Однако речь будет идти не только о спортивной составляющей.

Организаторы Ukrainian Raid Series предложат зрителям шоу программу на «Контрактовой площади».

Гонка стартует на Оболони в 8 утра, а с 11-ти после первых кругов экипажи будут приезжать на «Контрактовую площадь», где их представят зрителям. Они смогут пообщаться с гонщиками и сфотографироваться на фоне внедорожников. Также весь день будут выступать сразу несколько музыкальных групп, включая Big Green Bag, «Спека», «Ауд.238», «Чайник Рассела» и Purple Blue.

Тут же будут разыгрываться викторины от партнеров гонки, презентованы внедорожники и различные модели автомобилей марки Kia. Более того, рядом с гонкой на стыке улиц Северная и Приречная разместится небольшой внедорожный отрезок для тест-драйва моделей .

Те же, у кого не получится приехать на гонку, смогут наблюдать за баталиями внедорожников в Интернете с помощью прямых включений с трассы в и , а также на сайте .

А в том, что «Сахара по-киевски» станет интересной – можно не сомневаться! К счастью, прогноз погоды сменился и морозы отступили, зато снег по-прежнему ожидается. Так что, несмотря на весеннюю дату, зимний колорит «Сахаре по-киевски» обеспечен.

Организаторы настоятельно просят зрителей соблюдать правила безопасности на соревнованиях. Всегда подчиняться требованиям официальных лиц, ни в коем случае не перебегать трассу, не стоять близко к ней и снаружи поворотов! Помните, что ни одна даже самая яркая фотография не стоит Вашего здоровья и тем более жизни!

Пресс-служба Ukrainian Raid Series

Фото Евгений Брежнев и организаторов

Запись впервые появилась .

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