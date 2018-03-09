Государственный департамент США не располагает информацией об ответственных за отравление бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в британском городе Солсбери. Госдепартамент США: Позволим британцам найти ответы, от которых мы и будем отталкиваться Фото: ЕРА "Я не могу комментировать гипотетические вопросы. В настоящий момент мы не знаем, кто ответственен за эту атаку. Мы уважаем британское правительство, которое выполняет расследование. Расследование продолжается, и я не намерена забегать вперед. Позволим британцам найти ответы, от которых мы и будем отталкиваться", – заявила Нойерт.4 марта 2018 года в Солсбери в бессознательном состоянии были найдены Скрипаль и его дочь. В полиции и разведке Британии считают, что произошла попытка убийства, к которой причастны россияне, сообщило издание The Times.Министр иностранных дел Борис Джонсон подчеркнул, что Британия будет жестко реагировать на любые доказательства участия РФ в возможном отравлении Скрипаля.Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не удивлены подозрениями о причастности РФ к инциденту.Скрипаль – прежний офицер российской разведки. В 2006 году его осудили за передачу Британии данных о российских агентах в Европе. В 2010 году в результате обмена шпионами между США и Россией Скрипаля помиловали. В рамках этого же обмена в Россию вернулась шпионка Анна Чапман. Скрипалю предоставили убежище в Великобритании.Дом в Солсбери прежний шпион приобрел в 2011 году. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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