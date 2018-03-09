|Боевики атаковали наших военных на Донбассе: Украина понесла потери
|09.03.2018 08:54
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Один украинский военный погиб в результате обстрела террористами сил ВСУ на Донбассе.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО на Facebook, информирует svodka.net.
«На луганском направлении соперник вел огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по защитникам Луганского. На донецком направлении наши укрепления неподалеку Авдеевки оккупанты обстреляли из 82-мм минометов», — отметили военные.
За минувшие сутки, агрессор провел 3 обстрела позиций Вооруженных Сил Украины.
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