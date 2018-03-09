Рабочее название фильма, продюсером которого выступит режиссер "Клана Сопрано" Дэвид Чейз, – "Множество святых из Ньюарка". Чейз будет продюсером картины и соавтором сценария Фото: ЕРА Рабочее название фильма – "Множество святых из Ньюарка". Действие ленты разворачивается в период беспорядков 1960-х годов между афроамериканцами и итальянцами.Производством фильма займутся вместе компания New Line Cinema и телеканал HBO. Сам Чейз будет продюсером картины и соавтором сценария. Он примет участие и в выборе режиссера.Сериал "Клан Сопрано" выходил на американском канале HBO с 1999 по 2007 год. Он рассказывает о лидере мафиозного клана Тони Сопрано, который начал ходить к психотерапевту для разрешения своих жизненных неурядиц. Сериал завоевал 21 премию "Эмми" и пять премий "Золотой глобус". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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