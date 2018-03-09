Беспилотник ВВС США RQ-4B с бортовым номером 10-2043 вылетел с
авиабазы на Сицилии и направился на Донбасс. Затем он в течение
нескольких часов летал вдоль западного и южного побережья Крыма.
Этот материал можно прочитать и на украинском языке Беспилотник
провел мониторинговый полет над зоной АТО Фото: CivMilAir / Twitter
Беспилотник ВВС США RQ-4B с бортовым номером 10-2043 вылетел с
авиабазы на Сицилии и направился на Донбасс, где пролетел вдоль
линии разграничения.Затем он в течение нескольких часов летал вдоль
западного и южного побережья Крыма. В районе Севастополя самолет
приблизился к берегу на расстояние около 30 км, в районе
Алупки – на 34 км.Подобные полеты американскими ВМС
осуществляются регулярно. Последний зафиксирован 27 февраля.
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