Беспилотник ВВС США RQ-4B с бортовым номером 10-2043 вылетел с авиабазы на Сицилии и направился на Донбасс. Затем он в течение нескольких часов летал вдоль западного и южного побережья Крыма. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Беспилотник провел мониторинговый полет над зоной АТО Фото: CivMilAir / Twitter Беспилотник ВВС США RQ-4B с бортовым номером 10-2043 вылетел с авиабазы на Сицилии и направился на Донбасс, где пролетел вдоль линии разграничения.Затем он в течение нескольких часов летал вдоль западного и южного побережья Крыма. В районе Севастополя самолет приблизился к берегу на расстояние около 30 км, в районе Алупки – на 34 км.Подобные полеты американскими ВМС осуществляются регулярно. Последний зафиксирован 27 февраля. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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