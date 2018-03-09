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В Пхенчхане стартовала Паралимпиада
09.03.2018 09:10
В ходе Паралимпиады разыграют 80 комплектов наград в шести дисциплинах: биатлоне, керлинге на колясках, в лыжных и горнолыжных видах спорта, пара-сноуборде, следж-хоккее. Паралимпиада продлится до 18 марта Фото: ЕРА В ходе Паралимпиады, которая продлится до 18 марта, разыграют 80 комплектов наград в шести дисциплинах:  биатлоне, керлинге на колясках, в лыжных и горнолыжных видах спорта, пара-сноуборде, следж-хоккее.Украину на соревнованиях представит 31 спортсмен.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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