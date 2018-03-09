Глава Социалистической партии Украины, экс-советник министра внутренних дел Арсена Авакова Илья Кива в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сказал, что, "будучи непримиримыми", президент Украины Петр Порошенко и министр внутренних дел Арсен Аваков зависят друг от друга. Кива: Любая история – это история прежде только договоренности Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com "Я думаю, что это действительно два центральных политика, которые сумели сконцентрировать в своих руках, в первую очередь, силовые структуры. И, конечно же, они друг другу диктуют условия, и любая история – это история прежде только договоренности. Поверьте мне, они же и зависят друг от друга. ...То есть нужно четко понимать: будучи непримиримыми, они также зависят друг от друга. Потому что как президент без "Народного фронта" и без поддержки министра внутренних дел не усидел бы на своем стуле и дня!" – сказал он.Кива подчеркнул, что это его субъективное мнение."Потому что на сегодняшний день все то, что происходит в стране, перестало быть даже понятным, а стало больше аморальным", – отметил экс-советник главы МВД."Украинская правда" сообщала, что 17 октября 2017 года Порошенко и Аваков провели "не всегда корректный" разговор из-за палаток, установленных участниками акции протеста на улице Грушевского в Киеве. Президента якобы интересовало не кто поставил палатки под Верховной Радой, а кто допустил их установку.В ноябре Аваков назвал передергиваниями и спекуляциями комментарии в соцсетях по поводу его отношений с Порошенко. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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