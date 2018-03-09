Департамент государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины ведет исполнительное производство по делу о взыскании с публичного акционерного общества "" в доход Государственного бюджета Украины 171 931 854 000 грн на основании решения суда, передает со ссылкой на .

"В нынешней ситуации мы должны объединить все наши усилия для того, чтобы заставить "" выполнять все свои обязательства. За невыполнение обязательств российский монополист должен нести жесткую ответственность", - заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает пресс-служба Кабмина.

По этому делу начались опись и арест активов, которые принадлежат "Газпрому" в Украине.

В этот перечень попало имущество компаний "" (код ЕГРПОУ 35829646) и "Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины" (код ЕГРПОУ 32349152), а также ценные бумаги ПАО "Институт ЮЖНИИГИПРОГАЗ" (код ЕГРПОУ 00158741) и АО "Газтранзит". К оценке стоимости ценных бумаг привлекли украинскую компанию "Украинская экспертная группа", которая оценила стоимость акций АО "Газтранзит" в 630 747 656,00 грн. Эти акции должны быть проданы на открытых аукционах, говорится в сообщении Кабмина.

Гройман напомнил, что формирование пакета исков " Украины" против "Газпрома" в суде Стокгольма в 2014 году обусловило также целый ряд решений антимонопольных органов Евросоюза и Украины о нарушении монопольного законодательства. Так, в январе 2016 года наложил на "" штраф за злоупотребление монопольным положением на рынке природного газа в Украине в размере почти 86 млрд грн. За год – за пеню - сумма удвоилась. "" пытался обжаловать решение , однако суды всех инстанций признали правомерность требований Украины.

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