Пользователей интернета впечатлила история украинки по имени Анна, которая с 19 лет служит в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) на Донбассе.

«Третий год подряд Анна — санинструктор одного из десантно-штурмовых батальонов, который сейчас держит оборону на подступах к Донецку. На ее личном счету уже десятки спасенных боевых побратимов, многих из которых приходилось самостоятельно вытягивать под плотным обстрелом противника», — говорится в материале, информирует svodka.net.

Отмечается, что решение служить на востоке девушка приняла летом 2014 года. Тогда она была председателем местного молодежного движения, которое помогало армии. Во время летних каникул Анна впервые оказалась на войне в районе Дебальцево. Там же попала и под первый вражеский обстрел.

«Уже через год, параллельно со сдачей государственных экзаменов, проходила медицинскую комиссию в военкомате. А в июле 2015 года была зачислена в учебный центр в Житомире», — указано в публикации.

По словам медика, в ее жизни уже было спасение раненых в боях за Светлодарскую дугу, Авдеевскую промзону, населенные пункты Курдюмовка и Тарамчук, город Счастье.

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«Бывали и случаи, когда ребята умирали у меня на руках. Это нельзя даже словами передать, как трудно находиться рядом с умирающим, когда он из последних сил просит о помощи, а ты осознаешь, что уже не в состоянии что-то сделать. Поверьте, это очень трудно…» — рассказала Анна.

svodka.net/

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